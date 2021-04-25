Жители казанских поселков пожаловались на давку в автобусе №90

При этом ситуация с переполненными автобусами на маршруте №90, по словам местных жителей, наблюдается не только в выходные, но и по будням.

В соцсетях жителя казанских поселков снова возмущаются давкой в автобусах. В этот раз они удостоили особым вниманием именно маршрут №9. По словам пассажиров, на нем между автобусами интервал составляет около 40 минут. В итоге в один салон забивается столько людей, что водитель решил пустить их к себе в кабину:

«Вчера тоже двоих, кто не смог уже войти в салон, водитель в кабину пустил. Хоть и не по правилам, но огромная благодарность таким водителям!»

При этом ситуация с переполненными автобусами на маршруте №90, по словам местных жителей, наблюдается не только в выходные, но и по будням.