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Общество24 апреля 2021 19:36

Число смертей от коронавируса в Татарстане выросло до 455

За сутки умерли два человека
Владимир КРУПСКИЙВладимир КРУПСКИЙ
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Наличие коронавирусной инфекции у умерших подтверждено.

Наличие коронавирусной инфекции у умерших подтверждено.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Татарстане зарегистрировано еще два случая смерти от коронавирусной инфекции. Скончались женщина 1945 года рождения, мужчина 1949 года рождения.

- Причины смерти установлены в результате патологоанатомической экспертизы. Вирус идентифицирован. Выражаем соболезнования родным и близким, - прокомментировали информацию в пресс-службе Минздрава РТ.

Всего по данным на 24 апреля 2021 года в Татарстане от коронавируса подтверждена смерть 455 жителей республики.