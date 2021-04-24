Число смертей от коронавируса в Татарстане выросло до 455

Наличие коронавирусной инфекции у умерших подтверждено. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Татарстане зарегистрировано еще два случая смерти от коронавирусной инфекции. Скончались женщина 1945 года рождения, мужчина 1949 года рождения.

- Причины смерти установлены в результате патологоанатомической экспертизы. Вирус идентифицирован. Выражаем соболезнования родным и близким, - прокомментировали информацию в пресс-службе Минздрава РТ.

Всего по данным на 24 апреля 2021 года в Татарстане от коронавируса подтверждена смерть 455 жителей республики.