Жителя Чебоксар средь бела дня ограбили у входа в банк

Полицейские просят горожан помочь вычислить злоумышленников. Фото: МВД Чувашии.

23 апреля около 14:50 минут в отдел полиции № 1 УМВД России по городу Чебоксары обратился мужчина, у которого неизвестные парень с девушкой открыто похитили 42 тысячи рублей. Инцидент произошел возле банковского учреждения, расположенного по проспекту Ленина, 28.

Потерпевший пытался догнать злоумышленников, но они скрылись на 44-м городском маршруте с остановки «Детский мир» в сторону улицы Николаева.

- Если вы располагаете информацией о личностях, изображенных на фото, просим позвонить по телефонам: 24-07-71, 24-20-51 или 102, - обратились к горожанам сотрудники МВД Чувашии.