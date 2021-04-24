У 34 жителей Татарстана за сутки диагностирован Covid-19

18 татарстанцев с ковидом госпитализировали. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Татарстане за минувшие сутки зарегистрировано 34 новых случая COVID-19, все контактные. 18 человек госпитализировано, 16 получают лечение на дому. 11 заболевших - жители Казани. 8 случаев коронавируса выявлено в Набережных Челнах.

С момента начала пандемии в Татарстане зарегистрировано 20 237 случаев COVID-19. Выздоровело за весь период 17 373 человека, в том числе 67 за минувшие сутки.

Всего по данным на 24 апреля 2021 года в Татарстане провакцинирован 225 941 человек (прирост за сутки 5 100), из них 132 398 получили вторую прививку.