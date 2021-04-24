Мицуки Сайто уже тренируется индивидуально: когда японец попадет в состав "Рубина"

Фото: ФК "Рубин".

Лазарет казанского "Рубина" постепенно пустеет. Так, к индивидуальным тренировкам уже приступил полузащитник Мицуки Сайто. 21-летний японец перебрался в Казань в декабре. Его арендовали и клуба высшей японской лиги J1 "Сенан Бельмаре".

- - Это мой первый европейский опыт. У меня было несколько предложений из Европы, в том числе из Португалии. Но я бывал в Казани во время проведения Чемпионата мира по футболу. Я немного знаком с городом и командой. Здесь отличный тренер, он работал с моим соотечественником Кейсуке Хондой, он знаком с азиатским футболом, так что я сделал выбор в пользу "Рубина". Перед тем, как перейти, я общался с Кенто Хасимото. Он мой друг. Я спросил: "Как там в России?". Он сказал, что все отлично, хорошая лига, очень холодно, но несмотря на это ему все нравится. Он сказал: "У тебя все будет хорошо в России", - рассказал Сайто.

Сайто проходил сборы с казанцами, даже сыграл ряд товарищеских матчей. В одном из них он получил тяжелую травму и стало ясно, что до лета на поле он не выйдет.

Мицуки Сайто родился 10 января 1999 года в городе Фудзисава (Япония). Выступал за молодежную и основную команды «Сёнан Бельмаре». В лиге J1 провел 75 матчей, забил 4 гола и сделал 3 голевые передачи. Выступал за юношеские сборные Японии, в настоящее время игрок сборной Японии U23. Обладатель Кубка японской лиги (2018).