Мошенники оформили крупный кредит на жителя Ульяновска

В настоящее время полицейские проводят проверку. Фото: Мария ЛЕНЦ

23 апреля в полицию обратился 27-летний житель Ульяновска. Он рассказал, что стал жертвой мошенников.

Полицейские установили, что мужчине на сотовый телефон поступил звонок. Звонивший, представившись сотрудником банка, объяснил, что с банковской карты потерпевшего неизвестные лица пытаются списать деньги. В целях предотвращения данных противоправных действий гражданин предоставил всю необходимую информацию, которую у него запрашивал злоумышленник.

- Впоследствии выяснилось, что на него оформлен кредит на сумму более 700 тысяч рублей, - заявили в пресс-службе МВД региона..

В настоящее время по данному факту проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.