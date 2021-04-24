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Общество24 апреля 2021 18:46

Мошенники оформили крупный кредит на жителя Ульяновска

Теперь потерпевший должен банку 700 тысяч рублей
Владимир КРУПСКИЙВладимир КРУПСКИЙ
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В настоящее время полицейские проводят проверку.

В настоящее время полицейские проводят проверку.

Фото: Мария ЛЕНЦ

23 апреля в полицию обратился 27-летний житель Ульяновска. Он рассказал, что стал жертвой мошенников.

Полицейские установили, что мужчине на сотовый телефон поступил звонок. Звонивший, представившись сотрудником банка, объяснил, что с банковской карты потерпевшего неизвестные лица пытаются списать деньги. В целях предотвращения данных противоправных действий гражданин предоставил всю необходимую информацию, которую у него запрашивал злоумышленник.

- Впоследствии выяснилось, что на него оформлен кредит на сумму более 700 тысяч рублей, - заявили в пресс-службе МВД региона..

В настоящее время по данному факту проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.