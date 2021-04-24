На ремонт дорог в Казани выделили 7,3 миллиардов рублей: как потратят деньги

На 2021 год у дорожников много планов, предстоит отремонтировать не только крупные дорожные узлы, но и внутридворовые участки. Фото: Владимир КРУПСКИЙ

Важным фактором, влияющим на показатели аварийности, является состояние улично-дорожной сети. В этом году на ремонт дорог в Казани направят 7,3 миллиардов рублей, сообщил заместитель председателя Комитета внешнего благоустройства Альберт Ибрагимов.

На ремонт объектов улично-дорожной сети направят 2,9 миллиардов рублей, из которых 640 миллиона – это средства, выделяемые по национальному проекту «Безопасные и качественные дороги».

- В текущем году в рамках проекта будет выполнен ремонт 11 участков улиц: Рауиса Гареева, Старательного переулка, Хезмэт, Белинского, Беломорская, Гагарина, Гладилова, Поперечно-Базарная, Голубятникова, Лесная, Магистральная в Советском районе и Маршала Чуйкова, общая протяженность которых составит более 13 километров, – рассказал Ибрагимов.

С учетом пожеланий казанцев будут отремонтированы улицы общей протяженностью 6 километров, это такие, как Азина, Кул Гали, Сибирский тракт, 3-я Кленовая, Братьев Батталовых и другие. Кроме того, в программу ремонта включены 78 внутриквартальных проездов на площади 100 тысяч квадратных метров, ведущие к дворовым территориям, которые будут благоустроены в этом году.

В рамках строительства участка Большого казанского кольца в этом году ведется расширение улицы Тихорецкая с двух полос до четырех, на участке от улицы Техническая до улицы Магистральная. Сейчас ведутся земляные работы, перекладка подземных коммуникаций и устройство временной объездной дороги.