В Казани растет число аварий с людьми на самокатах: стоит ли запретить прокат

Люди на самокатах зачастую выезжают на проезжую часть, не соблюдая правила дорожного движения. Фото: Андрей АБРАМОВ

По итогам первого квартала 2021 года в Казани снизились все основные показатели аварийности на дорогах. Количество ДТП уменьшилось на 9,9%. Однако наблюдается увеличение количества ДТП с участием детей и аварий, связанных с неправильным пользованием самокатами.

Всего в городе за первый квартал текущего года произошло 355 ДТП – на 39 меньше, чем за аналогичный период прошлого года, рассказал начальник ГИБДД Казани Игорь Новиков. Количество погибших в авариях снизилось на 66,7%, раненых – на 5,7%. Однако отмечается рост числа ДТП с участием детей. По его словам, с начала года в Казани с зарегистрировано 26 ДТП, в которых 27 юных участников дорожного движения получили различные травмы.

- Наиболее характерными происшествиями с детьми и подростками остаются наезды на пешеходных переходах и дворовых территориях, – добавил Новиков.

С наступлением теплой погоды увеличивается и количество ДТП с детьми и взрослыми на велосипедах, самокатах, мопедах. Горожане зачастую не знают, где можно на них передвигаться, поэтому смело выезжают на проезжую часть, не соблюдая при этом Правил дорожного движения, отметил спикер. На самокатах и велосипедах пересекать дорогу нельзя, подчеркнул он и призвал родителей следить за своими детьми вблизи дорог при использовании подобного транспорта.

В числе прочего причинами аварий могут служить бесконтрольно организованные точки проката самокатов.

- Мы не отрицаем, что это сервис, который создает удобство и для горожан, и для туристов. Но если не соблюдаются правила, самокаты расставляются хаотично по городу, то такой подход к работе абсолютно неприемлем. Нужно сделать выводы и принять меры, - заявил заместитель руководителя Исполкома Ильдар Шакиров.