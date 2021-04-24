Три парня из Кирова обворовывали магазины в Татарстане

Злоумышленников задержали. Фото: Владимир КРУПСКИЙ

Три парня, приехавшие в Татарстан из Кирова, нашли нестандартный способ заработка. Они воровали товары в магазинах Зеленодольска, а позже продавали их по заниженной цене. Злоумышленников удалось быстро поймать благодаря девушке-стажеру.

Как раз в момент перепродажи стажер отдела дознания ОМВД России по Зеленодольскому району Валентина Якимова увидела подозрительных молодых людей с большой сумкой, которые предлагали товар на центральном рынке. Когда те прошли к выходу, проследовала за ними, в это время позвонила сотрудникам патрульно-постовой службы полиции.

В поиске терминала для перевода денег молодые люди пошли в ближайший магазин. Пока «гастролеры» были заняты переводом, Валентина попросила сотрудника службы безопасности заблокировать дверь, тем самым удержала молодых людей до приезда полицейских.

В результате полицейские задержали парней 18 и 19 лет. В отношении них возбудили уголовные дела.

Как рассказали фигуранты, в Зеленодольск они приехали к другу, денег у них не было, поэтому решили пойти на преступление. В совершении преступлений молодые люди сознались, в отношении них избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.