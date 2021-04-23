В Татарстане задержали гражданку Украины, она выдавала себя за юриста

Женщине грозит до 5 лет лишения свободы. Фото: Владимир КРУПСКИЙ

27-летняя жительница Альметьевска стала жертвой мошенницы. По данным пресс-службы МВД республики, в поисках квалифицированной юридической помощи, девушка оставила сообщение в одной из социальных групп города о том, что ищет хорошего адвоката. Пользователи сети посоветовали связаться с адвокатом по имени Татьяна.

Заявительница позвонила по указанному номеру и рассказала ей свою историю, а та, в свою очередь, выслушала ее и обещала во всем разобраться. На следующий день девушке поступил звонок от адвоката, которая рассказала ей о том, что в отношении ее родственника возбуждено уголовное дело и назначила встречу в одном из кафе города Альметьевска.

Встретившись, девушки подробно обговорили технологию будущей работы, составили гражданско-правовой договор на оказание юридической помощи и обсудили стоимость услуг. Первоначальную сумму в размере 20 тысяч рублей заявительница передала женщине там же. Больше женщина на связь не выходила, а потом и вовсе заблокировала аккаунт потерпевшей. Поняв, что ее обманули, девушка обратилась за помощью в полицию.

- В результате проведенных оперативно-розыскных и специальных технических мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность и местонахождение злоумышленницы. Ей оказалась 42-летняя, ранее не судимая гражданка Украины, в настоящее время проживающая в городе Альметьевске. Женщина призналась в содеянном. В ходе предварительного следствия обвиняемая в полном объеме возместила причиненный потерпевшей материальный ущерб, - рассказали в пресс-службе МВД Татарстана.

В отношении обвиняемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.