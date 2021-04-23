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Общество23 апреля 2021 18:32

С начала апреля около 6,5 тысяч пассажиров общественного транспорта Казани проигнорировали масочный режим

Рейды в городе проводятся регулярно
Владимир КРУПСКИЙВладимир КРУПСКИЙ
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Нарушителей в транспорте выявляют ежедневно.

Нарушителей в транспорте выявляют ежедневно.

Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

С начала апреля во время рейдов в общественном транспорте Казани было выявлено 6440 пассажиров без средств индивидуальной защиты.

22 апреля ревизоры проверили 450 единиц общественного транспорта на 17 контрольных точках и выявили 335 нарушителей масочного режима, а 21 апреля – 553 единицы и 423 нарушителя. После замечаний пассажиры надели маски.

Рейды на соблюдение требований Роспотребнадзора по предотвращению распространения коронавируса проводятся в автобусах, трамваях, троллейбусах и на станциях метро регулярно. Проверки проводят специалисты Комитета по транспорту, МКУ «Организатор пассажирских перевозок», а также контрольно-ревизионные службы транспортных предприятий и кондуктора.