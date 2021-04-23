Дождь, туман и до 16 градусов тепла: Чего ждать от погоды в Татарстане 24 апреля 2021

Ночью осадков не ожидается, а вот днем будет дождливо. Фото: Владимир КРУПСКИЙ

Погода в Татарстане продолжает оставаться неровной и пасмурной. После нескольких дождливых и холодных дней 23 апреля в республике было довольно тепло. Впрочем, в субботу, 24 апреля, погода вновь испортится.

Так, по данным синоптиков на территории Татарстана будет облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков, днем местами дождь. Ночью и утром в отдельных районах туман. Ветер восточный 5-10 м/с, местами порывами до 13 м/с.

Минимальная температура воздуха ночью составит от 1 до 6 градусов тепла. Днем заметно теплее, но не выше 16 градусов выше нуля.