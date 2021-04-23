Лету быть! В Ульяновской области детские лагеря откроются 28 мая

Летние лагеря откроют с 28 мая Фото: Евгения БУБЛИК

Президент России Владимир Путин в Послании Федеральному Собранию обозначил задачи, направленные на доступность детского отдыха. Так, проведение летней оздоровительной компании планируется с 28 мая по 31 августа. На территории Ульяновской области будут открыты 559 организации отдыха и оздоровления детей, в том числе 396 школьных лагерей с дневным пребыванием, 129 труда и отдыха, семь специализированных профильных, 25 загородных оздоровительных и два детских санатория.

- В этом году мы также будем частично возмещать стоимость путёвки. В конце марта был принят соответствующий документ в соответствии с которым, например, за путёвку в смену продолжительностью 21 день сумма возмещения составляет 15750 рублей, а за 14 дней – 10500 рублей, – сказала и.о. первого заместителя Председателя Правительства Екатерина Уба.

Кроме того, с 12 апреля в регионе открыта заявочная компания на предоставление бесплатных мест для льготников, детей из малоимущих семей, бюджетные путевки также получат дети с ограниченными возможностями здоровья. Родитель или иной законный представитель ребенка может подать документы на бесплатные путевки через официальный сайт лето73.ру только в один лагерь и на одну смену.