Госсовет Татарстана досрочно прекратил полномочия депутата Фаниса Нурмухаметова

Фото: официальный сайт регионального отделения партии "Единая Россия".

Государственный Совет Татарстана досрочно прекратил полномочия депутата Фаниса Нурмухаметова, который переходит на муниципальную службу. О письменном заявлении парламентария сообщил председатель Госсовета Фарид Мухаметшин.

По предложению руководителя парламента депутаты приняли Постановление Госсовета о прекращении депутатских полномочий Фаниса Нурмухаметова с 23 апреля. Также принято решение о внесении изменения в состав Комитета по социальной политике.

Фанис Нурмухаметов родился в селе Ташлык Нижнекамского района. Окончил НОУ ВПО «Академия управления «ТИСБИ». С 2003 по 2008 годы работал в ОАО «Нижнекамский нефтеперерабатывающий завод», в 2008 - 2012 годах в МУП «Организатор пассажирских перевозок».

В настоящее время работает директором МБУК «Казанский зооботсад». Депутатом Государственного Совета РТ шестого созыва был избран в сентябре 2019 года.