Умер Олег Антосенко, бывший замглавы администрации Казани

Фото: комплекс градостроительной политики и строительства Москвы.

Стало известно о смерти заслуженного строителя Российской Федерации Олега Антосенко, который ранее занимал должность заместителя главы администрации Казани. В мэрии столицы Татарстана выразили соболезнования родным и близким скончавшегося чиновника.

- Мэрия города Казани выражает глубокие соболезнования родным и близким Антосенко Олега Дмитриевича, заслуженного строителя Российской Федерации, председателя Комитета государственного строительного надзора города Москвы, ранее занимавшего должность заместителя главы администрации города Казани и внесшего огромный вклад в развитие строительной отрасли столицы Республики Татарстан, в связи с его кончиной и разделяет горечь невосполнимой утраты, - говорится в сообщении пресс-службы мэрии Казани.

Олег Антосенко родился 9 февраля 1959 года. С 4 февраля 2014 года занимал должность председателя Мосгосстройнадзора. Получил ряд наград, среди которых: звание «Заслуженный строитель РФ» (1996 год), орден Почета (2007 год), медаль «За заслуги в строительном образовании и науке» I степени (2014 год), орден Русской православной церкви преподобного Серафима Саровского III степени (2015 год), почетную грамоту министерства природных ресурсов и экологии РФ (2016 год), орден Дружбы (2017 год), благодарность мэра Москвы (2018 год), почетное звание «Почетный строитель города Москвы» (2019 год).