Президент Татарстана Рустам Минниханов раскритиковал поведение застройщиков

Фото с двадцать первого заседания Государственного Совета Республики Татарстан Фото: Пресс-служба президента РТ

Сегодня на двадцать первом заседании Государственного Совета Республики Татарстан Минниханов заявил, что у новых жилых комплексов должна быть развитая социальная инфраструктура. Мало построить новые застройки, нужно развивать рядом с ними социальную инфраструктуру. Бизнес, по мнению президента, решает только свои вопросы, а проблему инфраструктуры они оставляют на государство.

«Правительство сейчас занимается созданием промышленных индустриальных площадок в окрестностях Казани, чтобы не было перемещения сотрудников – утром в город, вечером обратно», – отметил Минниханов.

В планах по развитию рассматривается вариант ввести плату за перевод земель сельхоз-назначения в другую категорию. Также предполагается смена режима налогообложения этих территорий со льготного на прогрессивное.