Из-за него Спартак хотел сняться с чемпионата России: Что известно про Василия Казарцева, который будет судить матч Рубин - Краснодар

Фото: Championat.com.

Стал известен арбитр матча между "Рубином" и "Краснодаром", который состоится 25 апреля в Казани. Им стал Василий Казарцев. 41-летний рефери стал работать на матчах Премьер-Лиги еще с 2012 года. Однако по настоящему знаменитым стал только в начале нынешнего сезона.

В поединке первого тура между "Спартаком" и "Сочи" в конце матча при счете 2:1 в пользу москвичей он поставил в ворота красно-белых пенальти. Защитник "Спартака" сбил игрока "Сочи", но уже после того, как тот пробил по воротам. То, что одиннадцатиметрового не было и близко заявляли все - судьи, эксперты, игроки. Однако Казарцев указал на точку. Поддержал коллегу и дежуривший на ВАР арбитр Еськов. В итоге Нобоа реализовал пенальти и матч завершился вничью 2:2.

После матча президент "Спартака" Леонид Федун грозился снять команду с чемпионата страны, а Казарцеву и Еськову пришлось пройти тест на детекторе лжи. Его, кстати, оба прошли спокойно.

В дальнейшем к судейству Казарцева также были вопросы.Чего стоит только неназначенный пенальти в матче "Ротор" - "Уфа". Впрочем, тогда история не имела столь длительного скандального продолжения.

Матч между "Рубином" и "Краснодаром" состоится в Казани 25 апреля. Начало в 19:00.