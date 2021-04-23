День памяти 2021 в Набережных Челнах: как будет работать транспорт

Фото: мэрия Набережных Челнов.

24 апреля на городских кладбищах пройдет традиционный День памяти. Чтобы челнинцы могли посетить кладбища и привести в порядок могилы своих родных и близких, будет организовано движение автобусов с 7: 00 до 15: 00 с интервалом движения 30 минут.

Автобусы будут курсировать по следующим маршрутам: «Магазин Океан» – проспект Вахитова – Мензелинский тракт, 29К, кладбище «Молодежное»; «Пединститут – остановка Электротехников – Мензелинский тракт, 29К, кладбище «Молодежное».