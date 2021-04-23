Строительство новой дороги из Казани в Екатеринбург оценили в 850 миллиардов рублей

Дорога из Казани в Екатеринбург станет продолжением трассы из Москвы в Татарстан. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Новую трассу из Казани в Екатеринбург могут начать строить уже в 2022 году. По данным "Известий", стоимость работ оценивается в 850 миллиардов рублей. Это больше, чем затраты на строительство трассы из Москвы в Казань, которую оценили в 650 миллиардов рублей.

Отметим, что дорога из Казани в Екатеринбург станет продолжением трассы М12, которая изначально соединяла Москву с Татарстаном. Общая стоимость трассы от столицы России до Урала может составить порядка 1,5 триллионов рублей.

Отметим, что время в пути из Казани в Екатеринбург по новой дороге сократится вдвое - с 14 до 7 часов. В госкомпании "Автодор" заявили, что при условии обеспечения финансирования уже в этом году готовы начать проектно-изыскательские работы, а в 2022-м — строительные.