В Казани капитально отремонтируют улицу Гагарина

Улица Гагарина до ремонта. Фото: министерство транспорта РТ.

В рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» в Казани отремонтируют улицу Гагарина. На участке от проспекта Ибрагимова до улицы Ярослава Гашека протяженностью 1,3 километра будет уложен верхний слой покрытия из высокопрочного асфальтобетона ЩМА-16. Также запланирована замена барьерных ограждений и дорожных знаков.

Это двухполосная асфальтированная улица, расположенная в Ново-Савиновском и Московском районах Казани. Общая протяженность улицы составляет 3,7 километра. Она пересекается с 21 улицей, в том числе с магистральными - Короленко, Ибрагимова и Декабристов.

Напомним, что в текущем году по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» в Казани отремонтируют 11 улиц.