За неделю в Чувашии пять человек упали с высоты, среди них трое детей

Всех пострадавших детей госпитализировали. Фото: Владимир КРУПСКИЙ

В Чувашии за апрель 2021 года произошло 12 случав падения с высоты, за минувшую неделю - 5 случаев, из них 3 - несовершеннолетние дети.

Так, 14 апреля около 22.00 в с. Батырево со 2 этажа упал мальчик 2016 г.р. Мальчик получил травму грудной клетки. Госпитализирован в хирургическое отделение республиканской детской клинической больницы.

Очередной случай произошел 15 апреля ближе к 21.00 в Чебоксарах. По проспекту Мира мальчик 5 лет выпал из окна, с травмами доставлен в реанимационное отделение республиканской детской клинической больницы.

18 апреля в 16.00 выпал из окна 1-го этажа в Новочебоксарске 8-летний мальчик. Скорую помощь вызвали прохожие, которые заметили ребенка, стоящего в окне и опирающегося на москитную сетку. Сетка не выдержала и ребенок упал вниз головой.

- Причина, по которой дети выпадают из окон – незащищенное окно, которое ребенок может беспрепятственно открыть. Увеличивает риск и москитная сетка на открытом окне, не предназначенная для защиты ребенка от выпадения. Уважаемые взрослые, не оставляйте детей без присмотра в комнате с открытыми окнами, не разрешайте им играть на подоконнике, исключите возможность забраться на подоконник. На москитные сетки установите соответствующую защиту, на окна - блокираторы, которые не дадут ребенку открыть окно самостоятельно, - сообщили в республиканском центре медицины катастроф Чувашии.