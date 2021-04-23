Гарипова в "Ак Барсе" не будет

Фото: ХК "Ак Барс".

Какой будет вратарская бригада "Ак Барса" в следующем сезоне пока сказать сложно. Тимур Билялов, скорее всего, останется, по Адаму Рейдеборну решение будет принимать тренерский штаб, а Амир Мифтахов объявил о том, что уезжает в США.

В связи с этим, появилось немало слухов об интересе казанского клуба к различным вратарям. В частности, всплыла фамилия Эмиля Гарипова, который был одним из лучших в составе в сезоне 2017/2018 и помог команде выиграть Кубок Гагарина.

Затем из-за травм Гарипов оказался в тени других вратарей и в конце 2019-го перешел из "Ак Барса" в "Авангард", а оттуда попал в состав московского "Динамо". В столице Гарипов не останется. но, как выяснилось, и в "Ак Барсе" его не будет.

- По Эмилю Гарипову велась работа. Насколько мне известно, у него есть вариант с другой командой. Было общение с ним, его агентом. Игроком и агентом принято решение – они точно будут в следующем сезоне играть в другой команде, но не у нас, - рассказал генменеджер "Ак Барса" Рафик Якубов.