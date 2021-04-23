Мечтал о своем доме, но потерял 1,5 миллиона: Как мошенники обманули очередного татарстанца

На сей раз аферисты представились брокерами. Фото: Анастасия ОСИПОВА

Очередной житель Татарстана стал жертвой мошенников. Так, в полицию обратился 25-летний житель Бугульмы. Он пояснил, что в марте текущего года увидел в интернете объявление о заработке на торгах фондовой биржи, прошел по ссылке и зарегистрировался на биржевой платформе. Вскоре ему позвонили, предложив заняться брокерскими инвестициями.

Мужчина легко согласился, и установил на свой мобильный телефон программы, которые посоветовал ему «менеджер». Для покупки «своей мечты», а именно дома, потерпевший стал переводить на указанные «брокером» счета кредитные деньги с банковских карт.

Спустя некоторое время заявитель попытался вывести часть денег, но сделать этого не смог. При этом «менеджер» заверил, что ничего страшного в этом нет – надо только оплатить облагаемый налог на денежные средства, которые он заработал на биржевой площадке в размере 325 000 рублей, и сумма сразу же станет доступной. Мужчина поверил и на этот раз. А когда ему перезвонил «брокер» и сообщил, что он неправильно перевел денежные средства, поэтому их вывод пока невозможен, он понял, что его обманули, и не стал продолжать разговор.

- Установлено, что за время общения мужчине звонили с московских и иностранных номеров. Общий ущерб от действий мошенников составил 1 605 000 рублей. Возбуждено уголовное дело, - прокомментировали в пресс-службе МВД РТ.