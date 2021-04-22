МТС станет партнером крупнейшей концертной площадки Поволжья

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ООО «МТС Энтертейнмент», дочерняя компания ПАО «МТС», и АНО «Центр развития и поддержки конгрессно-выставочных, культурных, зрелищно-развлекательных, спортивно-массовых и социально-ориентированных мероприятий «Казань Экспо»» подписали соглашение о сотрудничестве, в рамках которого «МТС Энтертейнмент» станет партнером Концертного зала им. И. Шакирова. МТС будет организовывать в Казань Экспо концерты российских и мировых звезд и гастроли популярных развлекательных шоу, а также отвечать за развитие технологического оснащения площадки.

Жители Татарстана и других регионов Поволжья смогут приобретать билеты на мероприятия без комиссий в сервисе МТС Live, а на концертах, которые МТС будет проводить в «Казань Экспо», станут доступны специальные предложения и привилегии экосистемы МТС, в частности, программ лояльности МТС Premium и МТС Cashback.

В рамках соглашения МТС и «Казань Экспо» будут развивать инфраструктуру площадки в соответствии с современными требованиями, а для посетителей из других городов планируется запустить дополнительные рейсы скорых электропоездов, следующих из аэропорта без остановок в часы наибольшей нагрузки до и после мероприятий.

Подписание соглашения прошло в рамках Татарстанского международного форума по энергоресурсоэффективности и экологии - 2021 в присутствии Президента Республики Татарстан Рустама Нургалиевича Минниханова и члена Правления, вице-президента МТС по взаимодействию с органами государственной власти Руслана Султановича Ибрагимова.

- Развитие площадок такого уровня очень важно для инфраструктуры региона и повышения его туристической привлекательности. Казань – передовой город в развитии технологий и туризма, мы очень рады партнерству с крупнейшей и значимой для Республики Татарстан площадкой. Соглашение - важный шаг в развитии энтертейнмент направления бизнеса МТС, в которое входят билетные сервисы, организация концертных и театральных выступлений и площадки для проведения мероприятий. Мы планируем активно развивать крупнейшие концертные площадки и в других регионах России. Наша экспертиза и уникальные продукты в сфере энтертейнмента предоставят жителям и гостям Казани доступ к лучшим российским и международным шоу, уникальные условия для покупки билетов и другие преимущества. Одним из первых концертов, который МТС организует в Казани в этом году, станет эксклюзивное шоу Zivert, - отметил генеральный директор «МТС Энтертейнмент» Михаил Минин.

- На сегодняшний день концертный зал им И. Шакирова входит в число лучших в стране: площадка конкурентоспособна как по вместимости, так по техническому оснащению. Одной из отличительных особенностей зала является возможность изменять конфигурацию в зависимости от мероприятия и количества гостей. Мы можем трансформировать концертный зал под любую задачу, будь то торжественное мероприятие, концерт с фанатским сектором, банкет или спортивное шоу. Это позволяет работать с самыми разнообразными форматами, осуществлять организацию самых творческих задумок. Достичь наиболее впечатляющего эффекта позволяют акустические возможности зала: уровень спектра звуковой передачи соответствует стандартам райдеров артистов мирового уровня. Соглашение о стратегическом развитии концертной деятельности с МТС Энтертейнмент позволит привлечь на площадку известных артистов, и подарить жителям Республики и всего Приволжского федерального округа мероприятия на качественно новом уровне, – прокомментировал генеральный директор «Казань Экспо» Роберт Миннегалиев.

Концертный зал им. И. Шакирова – одна крупнейшая на территории Поволжья площадка для проведения мероприятий. Это высокотехнологичная площадка, вместимостью до 3000 зрителей, оснащенная современным специализированным оборудованием, позволяющим создать эффектное и качественное шоу.

СПРАВКА

«МТС Энтертейнмент» – дочерняя компания МТС, объединяющая проекты и активы в сфере офлайн-развлечений и связанных с ними онлайн-сервисов, в которые входят: билетные операторы Ticketland и Ponominalu, сервис МТС Live, направление по организации концертных и театральных выступлений, МТС Live Арена и другие площадки. Ключевыми проектами МТС Энтертейнмент в 2020 году стали инвестиции в мюзикл «Шахматы», серия онлайн- концертов российских звезд и проект «Студия МТС Live».