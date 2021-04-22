В Чувашии зафиксировали еще четыре смерти от коронавируса

С начала пандемии в регионе коронавирус обнаружили у 23 774 человек. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Как сообщил федеральный оперштаб по борьбе с распространением коронавируса, в Чувашии подтвердились еще четыре смерти от инфекции. Таким образом, число летальных исходов болезни там возросло до 1 332. Также в республике за минувшие сутки выявили 50 новых случаев заражения коронавирусом. Всего с начала пандемии в регионе его обнаружили у 23 774 человек.

Тем временем Роспотребнадзор Чувашии заявил, что после прекращения авиасообщения с Турцией из-за сложной там ситуации с коронавирусом две местные жительницы вернувшись на родину не заполнили специальные анкеты для прибывающего в Россию в электронном виде на портале Госуслуг до вылета в страну, а также в течение трех дней со дня прибытия не стали тесты на коронавирус методом ПЦР. В итоге суд назначил женщинам штрафы по 7,5 тысяч рублей.