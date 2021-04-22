С 26 апреля в Татарстане стартует онлайн-голосование за объекты для благоустройства в 2022 году

Набережная Казани Фото: Евгения БУБЛИК

С 26 апреля по 30 мая пройдет масштабное онлайн-голосование на портале Госуслуг Татарстана. Жителям республики предложат выбрать общественные территории и дворы для благоустройства в 2022 году.

Для голосования доступен 201 объект, сообщил на пресс-конференции первый зам главы Минстроя Татарстана Алексей Фролов.

Кроме того, в рамках голосования можно оставить свой отзыв и по стратегии развития берегов Казанки, которая направлена на оздоровление реки. На данный момент вода в ней не соответствуют нормативам, поэтому купаться там небезопасно.