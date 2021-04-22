За сутки в Татарстане зарегистрировали 37 новых случаев коронавирсуа

С начала пандемии в Татарстане коронавирус обнаружили у 20 170 человек. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Как сообщил 22 апреля Минздрав Татарстана, за прошедшие сутки в республике было выявлено 37 новых случаев заражения коронавирусом и только один из них является завозным.

В этот раз в больницу пришлось увезти 12 инфицированных, оставшиеся 25 пациентов получают лечение на дому. Кроме того, исходя из географии распространения коронавируса в Татарстане, видно, что за эти сутки больше всего зараженных было зарегистрировано в Казани и Набережных Челнах – 14 и 13 человек соответственно.

Всего с начала пандемии в Татарстане коронавирус обнаружили у 20 170 человек, 17 263 из них, в том числе 29 человек за прошедшие сутки, выздоровели, а 451 скончался.