Репетиция арада Победы в Ульяновске 2021: какие дороги перекроют

Дороги перекроют сразу по нескольким улицам. Фото: Мэрия Казани

В связи с подготовкой празднования 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне будет ограничено автомобильное движение в Ленинском и Засвияжском районах.

Так, 27, 30 апреля, 3 и 5 мая с 6:30 до 9:00 движение перекроют по Театральной площади и по проезду вдоль гостиницы «Советская».

28, 29 апреля, 5, 6 и 7 мая с 18:00 до 20:30 автомобильное движение будет ограничено на легковой восьмерке спуска Степана Разина, а также на улице Минаева (на участке между улицами Железной Дивизии и Гончарова) и Гончарова – нечётная сторона от Минаева до Карла Либкнехта.

С 15:00 до 17:00 6 мая ограничат движение на Западном бульваре.

7 мая с 8:00 до 11:30 будет закрыт проезд по Театральной площади, вдоль гостиницы «Советская», улицам Гимова, Кузнецова, Спасской, переулку Карамзина.

9 мая, в День Победы, для парада и других праздничных мероприятий с 9:00 до 16:00 автомобильное движение перекроют на Театральной площади, проезде вдоль гостиницы «Советская», переулке Карамзина, въезде на площадь Ленина с улицы Спасской, въезде на бульвар Новый Венец с бульвара Пластова, улице Гимова.

Кроме того, 9 мая с 6:30 до 10:00, а также с 19:00 до 22:30 закроют движение по легковой восьмёрке спуска Степана Разина, улицам Гончарова (нечётная сторона между улицами Кузнецова и Льва Толстого) и Минаева (между Железной Дивизии и Гончарова), на выездах на улицу Минаева с улицы Александра Матросова и из пожарного проезда дома № 15.

Также в День Победы с 9:30 до 11:00 будет ограничено движение на улице Гончарова (нечётная сторона между улицами Кузнецова и Льва Толстого) и Ленина (от Гончарова до Спасской).