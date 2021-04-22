Свалку в Казани с собственной станицей в инстаграм скоро устранят

Фото: eco.tatarstan.ru

Жители казанского поселка Константиновка в Советском районе, чтобы привлечь внимание экологов к образовавшейся нелегальной свалке завели для нее в инстаграме собственную страницу.

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В итоге таким "блогером" заинтересовались в Минэкологии Татарстана. Специалисты выехали на место и подтвердили наличие огромной свалки, которая захватила площадь около 260 квадратных метров.

- В отношении юридического лица, ответственного за вывоз мусора, был составлен протокол по административной статье «Несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при сборе, накоплении, транспортировании, обработке, утилизации или обезвреживании отходов производства и потребления», - отметили в Минэкологии Татарстана.

Отметим, что виновнику в этом случае грозит штраф в размере от 100 до 250 тысяч рублей или приостановление деятельности на срок до 90 суток.