Кто из легионеров останется в "Ак Барсе", а кому укажут на выход

Фото: ХК "Ак Барс".

Завершение каждого сезона побуждает вопросы о том, кто останется в составе команды, а на кого не рассчитывают. В "Ак Барсе" пока точных фамилий не называют, отметив, что желают сохранить костяк, но, при этом, продолжат искать игроков.

- Такой труд каждодневный, ежечасный. Идёт обсуждение, разбор сезона. Подбиваем статистику, анализируем всех игроков: с кем будем продлевать контракт, с кем – нет. Будет зависеть от того, с кем мы сможем договориться о будущем контракте, с кем не сможем. Будем исходить из этого. Хотим сохранить костяк. Хотим сохранить своих воспитанников: Яруллина, Петрова, Бурмистрова. Хотим сохранить Хенкеля, парень – добротный защитник. Идут переговоры, поэтому я не могу сказать – кто согласится, кто – нет. Тот же Галиев. Все ребята. Чтобы от кого-то отказаться – мы как раз анализируем, проверяем. У нас есть наработки на перспективу, в том числе по иностранным игрокам. Потерпите немного, - прокомментировал генменеджер клуба Рафик Якубов.

К слову, из иностранных игроков с действующем контрактом на руках только защитник Мерфи. По остальным легионерам вопрос открыт. Есть интерес у клуба и к российским игрокам.

- В будущем, конечно, хотелось бы открыть новые имена. Работаем, но рынок не такой большой. Я уже говорил, что мы на связи со Свечниковым, нашим воспитанником, ведём переговоры. Пойдет-не пойдёт. То его поднимают в состав «Детройта», то опускают. Идёт работа, поэтому потерпите. То, что стратегия будет другая… Наверное, да, соглашусь, - заявил Якубов.