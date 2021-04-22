Правительство Татарстана увеличило минимальный потребительский бюджет до 17 639 рублей

Рост составил 351 рубль. Фото: Андрей КОПАЛОВ

В Кабмине Татарстана премьер-министр республики Алексей Песошин подписал постановление, согласно которому в регионе минимальный потребительский бюджет за первый квартал 2021 увеличен до 17 639 рублей.

Отметим, что его рост, по сравнению с прошлым кварталом, составил 351 рубль. До этого данный показатель был равен 17 288 рублям.

Для справки минимальный потребительский бюджет – это стоимость набора продовольственных и непродовольственных товаров, а также услуг, который обеспечивает удовлетворение основных физиологических и социально-культурных потребностей человека.