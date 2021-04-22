Вернется ли Азеведо в "Ак Барс": комментарий генменеджера казанского клуба

Фото: ХК "Ак Барс".

Одной из самых нашумевших историй нынешнего сезона КХЛ стал отъезд форварда Джастина Азеведо в Канаду. Сперва ему дали две недели провести на родине, но хоккеист так и не вернулся в расположение команды. В итоге стороны пришли к разрыву контракта. Тем не менее, как рассказал генменеджер казанского клуба Рафик Якубов, есть вероятность, что Азеведо еще вернется в Татарстан.

- Думаю, все может быть, это хоккей. По Азеведо такой момент – парень уехал посередине сезона по семейным обстоятельствам. Действительно, получил небольшое сотрясение, ему дали возможность подлечиться три недели. Он уехал, стали ждать, когда он вернётся, но вышел агент на связь и сказал, что он не вернётся. Пришлось нам в срочном порядке искать легионера. Ещё до этого мы вышли на Тревора Мёрфи, потому что надо было усилить защитную линию, большинство. Поэтому по Азеведо вопрос пока открыт, - прокомментировал Якубов.

Отметим, что Азеведо - один из знаковых легионеров в истории клуба. За "Ак Барс" 33-летний канадец сыграл в КХЛ 420 матчей, в которых забросил 112 шайб и 202 раза ассистировал партнерам.