Два воспитанника "Ак Барса" уезжают в Америку: почему российские юниоры бегут за океан

Мифтахов в нынешнем сезоне сыграл за "Ак Барс" 7 матчей и пропустил 14 голов. Фото: Ак Барс

"Ак Барс" знаменит своей хоккейной школой. Ежегодно в состав пробиваются местные воспитанники. В нынешнем сезоне шансы получали многие молодые хоккеисты. Из-за коронавируса лидеры много пропускали. Их места занимали юниоры.

Впрочем, далеко не все готовы ждать места в составе. Некоторые в поисках лучшей доли команду покидают. Так, голкипер Амир Мифтахов и защитник Максим Марушев отправятся в США.

- Амир Мифтахов уедет в Америку. Марушев уехал, молодой парень. Мы заранее были к этому готовы, об этом нас уведомили агенты. Что ребята настроены на поездку в Америку, хотят попробовать свои силы. Пожали руки. Это наши ребята, они в нашей системе. Сейчас такая тенденция, что молодые ребята едут в США, Канаду, потом кто-то возвращается. Мы их ждём, это наши ребята. С тем же Марушевым я лично беседовал раза три, разговаривал, говорил ему свои доводы, тренерского штаба, что рано ехать. Но настроение у него было такое – поеду и всё. Он не лимитчик и в "Ак Барсе" ему, может быть, мало времени дали. Играл в основном в ВХЛ, теперь хочет попробовать себя в Америке, - пояснил генменеджер клуба Рафик Якубов.

Мифтахов и Марушев в нынешнем сезоне больше играли в высшей лиге, но и в КХЛ засветились. Оба сыграли по 7 матчей. На счету Марушева есть голевая передача, а Мифтахов пропустил 14 шайб. Когда вернулись в строй Рейдеборн и Билялов, места в составе ему уже не находилось.

- Такого, что Мифтахов переигрывал Рейдеборна или Билялова – не было. Да, хороший парень, хороший вратарь, обученный, у него есть будущие. У него огромное желание попробовать себя за океаном. Может, мечта детства. Попробует, мы всегда его ждём, - пояснил Якубов.

Отметим, что в последнее время каждое лето из России за океан уезжают молодые игроки. Заиграть получается не у всех. У Мифтахова, по мнению главного тренера казанского клуба Дмитрия Квартальнова, шанс пробиться в НХЛ есть.

- Он молодой вратарь, хочет себя там попробовать. Каждый выбирает свою судьбу. Считаю, у нас хорошая команда Высшей лиги, хорошо работает с вратарями. Пусть поедет туда. Кто-то выстреливает, у кого-то не получается. Мы посмотрим, пусть откроет следующую страницу. Конечно, в следующем сезоне он получал бы больше шансов. Но всё зависит от него, как и от любого молодого игрока. Марушев получал шанс. У него всё впереди. Думаю, при правильной и грамотной работе он может стать хорошим вратарём, - подытожил Квартальнов.