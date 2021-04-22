"Может он министром захочет стать": Предложит ли "Ак Барс" контракт Зарпиову

Фото: ХК "Ак Барс".

Одним из главных вопросов по окончании этого сезона в КХЛ для болельщиков "Ак Барса" звучал однозначно - продолжит ли играть в Казани Данис Зарипов. По словам генменеджера клуба Рафика Якубова, сейчас стороны в процессе переговоров.

- Идут переговоры. У нас есть те, кто имеет статус ограниченно свободного агента, у кого закончился контракт. Есть неограниченно свободные агенты, которые будут сами выбирать клубы. С кем будем продлевать, уже разговариваем. Так же с Данисом – всё в процессе. Многое будет зависеть от него самого. Сами понимаете, парень возрастной. Хотя это – наш кумир, наша звезда, пятикратный обладатель, который приводил клуб к Кубку Гагарину. По нему отдельный вопрос, немного сложный. Дело времени, - рассказал Якубов.

По словам же главного тренера "барсов" Дмитрия Квартальнова, Зарипов должен сам решить, продолжать ли карьеру, а главное все будет зависеть от состояния его здоровья.

- Данис – большая фигура. При счёте 0:2 он вернулся, мы выигрывали потом. Он играл на уколах, ездил в Германию. Он сам будет принимать решение, ему надо подлечиться. Некоторые ребята были травмированы, играли на уколах, в том числе и Данис. Когда мы его готовили, он иногда и с тренировок уходил, потому что его беспокоила травма. Сейчас нужно просто-напросто разобраться, чтобы он был живым и здоровым. Здоровье – это очень важная вещь. А то, что успевал или нет – он был готов не на 100%. В плей-офф он молодец, вышел, помог, неплохо сыграл.

Если же Зарипов все же решит повесить коньки на гвоздь, то в "Ак Барсе" готовы рассмотреть возможность дать ему работу в структуре клуба.

- Думаю, да. Но, может, Данис захочет министром стать? Тут к нему в голову не залезешь, - отметил Рафик Якубов.