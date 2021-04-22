Пожар в гостинице Мамадыша 22 апреля 2021 года: площадь возгорания 200 квадратных метров

С места происшествия. Фото: МЧС Татарстана

22 апреля в 4.37 в экстренные службы Татарстана поступило сообщение о пожаре в Мамадыше. Там по адресу: улица Маркса, 14, загорелась трехэтажная гостиница «Апрель». К тому моменту как на место происшествия прибыли пожарные, огонь уже распространился по кровле на площади 200 квадратных метров. Людей из гостиницы вывели – 22 постояльца и два сотрудника. Людей разместили в ближайшей спортшколе. Вскоре огонь был полностью потушен.

- Погибших и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается, - сообщили в МЧС Татарстана.