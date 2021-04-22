В Чебоксарах на 37 улицах скорость движения транспорта ограничат до 40 км/час

Соответствующие знаки на улицах начнут устанавливать в мае. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

В Чебоксарах на 37 улицах, где чаще всего случаются ДТП, поэтапно будут вводить ограничение скорости движения транспорта до 40 км/час.

Список наиболее аварийных участков составила городская комиссия по развитию транспортной сети и безопасности дорожного движения:

1. ул. Ленинского Комсомола

2. ул. Хузангая

3. ул. Шумилова

4. ул. Кукшумская

5. ул. Айзмана

6. ул. Ашмарина

7. ул. 324 Стрелковой Дивизии

8. ул. Кадыкова

9. ул. Баумана

10. ул. Гастелло

11. ул. Энгельса

12. ул. Ярославская

13. ул. Николаева

14. ул. Чапаева

15. пр. Ленина

16. ул. К. Маркса

17. ул. Б. Хмельницкого

18. ул. Текстильщиков

19. ул. И. Франко

20. ул. Гайдара

21. ул. П. Лумумбы

22. ул. Декабристов

23. ул. Урукова

24. ул. М. Павлова

25.ул. Кривова

26. ул. Эльгера

27. ул. Ахазова

28. ул. 139 Стрелковой Дивизии

29. ул. Лебедева

30. ул. Ермолаева

31. ул. Г. Ильенко

32. ул. В. Соколова

33. ул. К. Иванова

34. ул. Радонежского

35. ул. Дзержинского

36. Алатырское шоссе

37. ул. Гагарина.

Работы по установке на этих улицах ограничительных знаков начнутся в мае.