22 апреля в Чебоксарах из-за военной техники перекроют ряд улиц

Запрет на движение транспорта будет действовать с 13.00. Фото: Андрей МИРЕЙКО

В этот четверг, 22 апреля, а также 27 апреля и 5 мая в Чебоксарах пройдут репетиции парада в честь Дня Победы с участием военной техники. В связи с этим сегодня и в указанные дни с 13.00 и до окончания мероприятий будет перекрываться движение любого транспорта по следующим улицам:

- по пр. Ленина от пересечения с ул. Ю. Гагарина,

- по ул. К. Маркса до пересечения с ул. К. Воробьевых.

Фото: скриншот

Также из-за репетиций в Чебоксарах поменяется и схема движения общественного транспорта:

- автобусы №№ 7, 15, 41, 44, 45, 54 пойдут по ул. Энгельса и ул. Ярославской,

- троллейбусный маршрут №4 будет следовать по Президентскому бульвару до ул. Гладкова,

- троллейбус №1 при движении из Северо-Западного будет двигаться по ул. Калинина, пр. Мира, пр. И. Яковлева, далее по существующей схеме.

А при движении из Новоюжного района города маршрут будет следующим: ул. Гагарина, ул. Фучика, пр. Никольского, ул. Гузовского, далее по существующей схеме.

Фото: скриншот

Фото: скриншот