С начала 2021 года в Татарстане из всех ведомств больше всех заработал Минздрав

Всего же по плану на 2021 год республиканские ведомства должны получить доход от предоставляемых ими платных услуг на сумму 7,8 миллиарда рублей. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Минфин Татарстана подсчитал сколько с начала 2021 года (включительно март) республиканские ведомства заработали на платных услугах, которые они предоставляют.

Так, больше всех получил именно Минздрав Татарстана - 957,6 миллиона рублей. На втором месте Минобрнауки – 264,3 миллиона, на третьем Минкультуры – 183,1 миллиона рублей, на четвертом Минлесхоз – 179,8 миллиона, на пятом Минцифры – 98,8 миллиона рублей, на шестом Минстрой – 92 миллиона.

Отметим, что по общим показателям ведомства Татарстана заработали на предоставлении платных услуг 2,09 миллиарда рублей. Это 26,6% от поставленного на 2021 год плана. Всего же они должны получить доход на сумму 7,8 миллиарда рублей.