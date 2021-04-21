День рождения Ленина 22 апреля 2021 в Ульяновске: программа мероприятий

Со дня рождения Владимира Ильича Ульянова (Ленина) исполняется 151 год. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

22 апреля 2021 года со дня рождения Владимира Ильича Ульянова (Ленина) исполнится 151 год. В честь этого образовательные организации Ульяновска запланировали ряд мероприятий: тематические уроки истории, классные часы, библиотечные и музейные уроки.

Управление образования города сообщило, что школьники возложат цветы к памятникам Ленина. Для этого учащиеся лицея №11 имени В.Г. Мендельсона соберутся на торжество в 11:00 у памятника «Владимир Ульянов – гимназист». Также для детей и воспитанников школ искусств проведут краеведческие уроки. А в библиотеках №25 на улице Ватутина и №7 на улице Станкостроителей расскажут о роли личности Владимира Ленина.

Кроме того, для ценителей искусства откроется выставка работ художников, скульпторов и писателей, которая будет работать 22 апреля с 12:00 до 18:00 в библиотеке №27 имени С.В.Михалкова (ул. Октябрьская, 32В).

22 апреля в 15.00 во Дворце культуры имени 1 Мая (ул. Академика Сахарова,9/4)состоится открытие выставки «Колоссальный вклад Ленина в культуру России» в рамках музейной экспозиции «История Нижней террасы».