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Общество21 апреля 2021 16:00

В Татарстане предупредили о сильном ветре до 22 м/с

Ненастье стоит ожидать уже этим вечером
Олег ЛУГОВОЙОлег ЛУГОВОЙ
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При этом местами возможен еще и дождь.

При этом местами возможен еще и дождь.

Фото: Евгения ГУСЕВА

С этого часа и до 3.00 22 апреля на территории республики местами прогнозируется сильный юго-восточный ветер с порывами до 22 м/с (в Казани до 20 м/с), предупреждает Гидрометцентр Татарстана.

Отметим, что предстоящей ночью в регионе также ожидается и осадки преимущественно в виде дождя, который будет идти еще и днем. Температура воздух в светлое время суток при этом будет в пределах от +8 до +13 градусов.

К слову, дождь в Татарстане продолжит идти и в последующие за этим два дня, правда лишь местами и небольшой. Температура же воздуха в своих максимальных значениях будет достигать +17 (23 апреля днем) и +15 градусов (24 апреля днем).