В Татарстане предупредили о сильном ветре до 22 м/с

При этом местами возможен еще и дождь. Фото: Евгения ГУСЕВА

С этого часа и до 3.00 22 апреля на территории республики местами прогнозируется сильный юго-восточный ветер с порывами до 22 м/с (в Казани до 20 м/с), предупреждает Гидрометцентр Татарстана.

Отметим, что предстоящей ночью в регионе также ожидается и осадки преимущественно в виде дождя, который будет идти еще и днем. Температура воздух в светлое время суток при этом будет в пределах от +8 до +13 градусов.

К слову, дождь в Татарстане продолжит идти и в последующие за этим два дня, правда лишь местами и небольшой. Температура же воздуха в своих максимальных значениях будет достигать +17 (23 апреля днем) и +15 градусов (24 апреля днем).