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Происшествия21 апреля 2021 17:04

В Татарстане возбудили уголовное дело о хищении денег, выделенных на строительство детсада

Злоумышленники завысили цену на поставку оборудования
Олег ЛУГОВОЙОлег ЛУГОВОЙ
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Стоимость оборудования была завышена на 482,5 тысяч рублей.

Стоимость оборудования была завышена на 482,5 тысяч рублей.

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

По факту хищения денег, выделенных на строительство детсада в селе Азьмушкино Тукаевского района, возбудили уголовное дело сразу по двум статьям: «Мошенничество» и «Халатность». Сообщает следственный комитет Татарстана.

- Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается, - отмечают в ведомстве.

По версии следствия, в 2020 году сотрудники ООО «Газстройсервис» и ООО «ТД «Тандем», выполняли госконтракт на строительство дошкольного учреждения. Они предоставили в ГКУ «Главинвестстрой РТ» фиктивную смету на покупку оборудования для нового детсада. В документах они специально завысили его стоимость на 482,5 тысяч рублей. Так, например, по этим бумагам стеллажи для мячей стали стоить в 20 раз дороже, чем это было на самом деле. При этом в ГКУ «Главинвестстрой РТ» этого почему-то не заметили.

Криминал