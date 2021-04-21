В Казани на улице Гвардейская автомобиль насмерть сбил пенсионерку

Женщина скончалась в машине "скорой помощи". Фото: Олег УКЛАДОВ

Смертельный наезд в Казани произошел 20 апреля днем на улице Гвардейская, сообщили в Госавтоинспекции столицы Татарстана.

Там напротив лома №73 водитель автомобиля «ГАЗ» превысил скорость и сбил 74-летнюю женщину, которая переходила дорогу на запрещающий сигнал светофора. Пенсионерку решили срочно госпитализировать с места дорожно-транспортного происшествия. Однако, несмотря на все усилия медиков, пожилая женщина от полученных при наезде травм скончалась в машине «скорой помощи». В обстоятельствах произошедшего разбираются сотрудники ГИБДД.