С 1 мая в Набережных Челнах дачные автобусы запустят две компании

Стоимость билета на дачный автобус в Набережных Челнах должен утвердить Госкомитет Татарстана по тарифам. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Исполком Набережных Челнов с помощью аукцион выбрал для запуска дачных автобусов в городе выбрал две компании-перевозчиков - ГК «Альтекс» и ООО «Авантех». Между ними распределят 39 существующих маршрутов до садовых участков. На них автобусы появятся с 1 мая. Вплоть до 30 сентября они будут забирать дачников со следующих мест: 51-й комплекс, автостанция, «Мегастрой», и Сармановский тракт и остановка «Студенческая».

Сколько будет стоить в 2021 году билет на дачный автобус в Набережных Челнах, пока неизвестно. Цену на него еще должен утвердить Госкомитет Татарстана по тарифам. Однако известно, что на организацию льготных поездок горожан на их дачи в этот раз из городского бюджета выделят 15 миллионов рублей.