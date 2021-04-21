В Казани полиция устроился погоню за пьяным бизнесменом на «Кадиллаке»

В отношении пойманного водителя составили пять административных протоколов.

Поздним вечером 20 апреля в Казани на улице Габишева сотрудники ГИБДД решили остановить премиальное авто марки «Кадиллак», водитель которого явно превысил скорость. Но лихач решил избежать встречи с полицейскими и прибавил газу. Началась погоня. Уходя от преследования водитель «Кадиллака» выехал на «красный» на светофоре, а также успел устроить ДТП. Даже последнее не остановило его – погоня продолжилась.

Полицейским удалось задержать лихача на Горьковском шоссе, когда тот попытался выехать из Казани. Выяснилось, что за рулем дорогой иномарки находился 33-летний бизнесмен, он был пьян.

- В отношении нарушителя составлены административные материалы за невыполнение законного требования сотрудника полиции об останове транспортного средства, за управление транспортным средством водителем, не имеющим при себе страхового полиса обязательного страхования гражданской ответственности, за проезд на запрещающий сигнал светофора, за оставление места ДТП, участником которого он являлся. Кроме этого, мужчина управлял транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, - сообщили в МВД Татарстана.

К слову, «Кадиллак» нарушителя в настоящее время помещен на спецстоянку.