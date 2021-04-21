В память о татарстанцах, не вернувшихся с войны: Ко Дню Победы в республике высадят 350 тысяч саженцев деревьев

Фото: мэрия Казани.

8 мая Татарстан присоединится к международной акции «Сад памяти». Активисты высадят на территории республики 350 тысяч саженцев деревьев в память о татарстанцах, не вернувшихся с фронтов Великой Отечественной войны. Об этом сообщил министр лесного хозяйства РТ Равиль Кузюров.

Планируется, что в посадке деревьев в канун Дня Победы примут участие представители различных организаций, предприятий муниципальных районов, молодежных общественных объединений, учащиеся общеобразовательных учреждений, волонтеры.

- Ожидается, что всего в рамках международной акции с учетом земель лесного фонда и населенных пунктов будет высажен 1 миллион саженцев, – добавил Кузюров.