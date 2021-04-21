Пожароопасный сезон 2021 в Татарстане: из-за чего чаще всего происходят возгорания

По подсчетам, человеческий фактор становится причиной пожаров в 90% случаев. Фото: Владимир КРУПСКИЙ

15 апреля в Татарстане начался пожароопасный сезон. Специалисты вовсю ведут подготовку к защите лесного фонда от возгораний – на сегодня для обеспечения пожарной безопасности сформировано 25 пожарных станций и 14 пунктов складирования инвентаря.

Несмотря на то, что в республике особый противопожарный режим вводится с 26 апреля, в лесах угроза возгорания появляется значительно раньше. Так, по результатам космического и наземного мониторинга пожароопасной обстановки в республике зарегистрированы 402 термические точки на приграничных к лесному фонду территориях.

- Это значительно больше, чем в прошлом году, когда за аналогичный период выявили только 300 термоточек, – отметил министр лесного хозяйства РТ Равиль Кузюров.

Пожарную безопасность в лесах обеспечивают 20 лесопожарных станций II типа и 5 лесопожарных станций III типа. Также подготовлены 14 пунктов сосредоточения противопожарного инвентаря.

Кроме этого, в Татарстане начали проводить мероприятия по противопожарному обустройству лесов. В этом году будет создано 2395 километров новых противопожарных минерализованных полос. Также планируется построить 111,3 километров дорог противопожарного назначения. Наряду с этим запланированы благоустройство зон отдыха жителей в лесах, производится закупка нового оборудования и техники для тушения пожаров.

В этом году вступили в силу новые правила пожарной безопасности в лесах. Среди прочего, в лесной зоне запрещается использовать открытый огонь – костры, паяльные лампы, примусы, жаровни и так далее. Также нельзя оставлять мусор, применять на охоте горючие жидкости, оставлять пропитанные бензином материалы.

- Бывает, сломалась у кого-то машина рядом с лесом, человек ее отремонтировал и бросил на траву тряпку, пропитанную бензином. Это очень опасно, так как от этой небольшой ветоши может разгореться пожар. Также любой мусор, осколок стекла может сработать по принципу лупы и вызвать возгорание, - привел пример Кузюров.

За нарушение правил пожарной безопасности предусмотрен штраф в размере до 3 тысяч рублей для граждан, до 20 тысяч рублей – для должностных лиц и до 200 тысяч рублей – для юридических лиц. Если нарушение повлекло возникновение лесного пожара и лесам был причинен ущерб, то возбуждается уголовное дело.

- Сегодня 90% случаев возгорания происходят из-за человеческого фактора. Мы призываем жителей республики быть осторожными и соблюдать правила пожарной безопасности, – подытожил Равиль Кузюров.