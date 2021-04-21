Бессмертный полк 9 мая 2021 в Казани: акция пройдет в онлайн-режиме

Вероятная дата проведения традиционной акции - 24 июня. Фото: Владимир КРУПСКИЙ

В этом году общественная акция «Бессмертный полк», как и годом ранее, пройдет в онлайн-формате. Об этом накануне сообщила сопредседатель центрального штаба движения «Бессмертный полк России» Елена Цунаева.

По ее словам, каждый субъект РФ будет вести трансляцию. Задействуют городские телеканалы, медиафасады и уличные экраны, на которых будут демонстрировать фотографии ветеранов. В прошлом году из-за большого количества заявок акцию пришлось растянуть на 20 дней. Тогда было подано порядка 3 миллионов заявок.

При благоприятной эпидемиологической обстановке организаторы планируют провести акцию «Бессмертный полк» еще раз, но уже в традиционном формате. Ориентировочно очное шествие состоится 24 июня.

Онлайн-акция «Бессмертный полк» начнется 9 мая в 15:00. Подать заявку на участие в ней можно уже сейчас. Необходимо зарегистрироваться в личном кабинете на официальном сайте акции до 7 мая, выбрать свой регион, загрузить фотографию и заполнить профиль родственника – участника Великой Отечественной войны. Для удобства можно повторить заявку прошлого года.

Организаторы отмечают, что обращение считается принятым, когда модераторами будет показан портрет ветерана, а также указаны дата и время, когда его можно будет увидеть в эфире. По желанию можно будет получить фрагмент записи трансляции с фотографией своего родственника.