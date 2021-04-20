Жителя Чувашии, который убил ударом кулака незнакомца, суд приговорил к 5,5 годам колонии строгого режима

Данное решение суда пока не вступило в законную силу. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Суд признал 28-летнего жителя поселка Кугеси Чебоксарского района виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего.

- Мужчину приговорили к 5,5 годам колонии строгого режима, - сообщили в следственном комитете Чувашии. – Данное решение суда пока не вступило в законную силу.

Так, было доказано, что вечером 17 сентября 2020 года в коридоре одного из общежитий поселка Кугеси из личной неприязни напал на незнакомого ему 34-летнего местного жителя. Он ударил потерпевшего один раз кулаком в живот и не менее двух раз ногами куда придется.

Мужчину госпитализировали. Около полумесяца врачи боролись за его жизнь, но он все же скончался в больнице из-за развывшихся осложнений после тупой травмы живота.