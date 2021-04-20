В центре Казани открыли бронзовые фигуры «Яратам»

Фото: пресс-служба "СМУ-88"

В центре столицы Татарстана был открыт новый арт-объект «Яратам», посвященный первой любви. Он расположен на улице Чернышевского и представляет из себя две бронзовые фигуры - девушку и парня с букетом цветов. Она стоит на балконе, а он внизу. Пара смотрит на друг друга.

Эти фигуры установила строительная компания «СМУ-88», а их автором стал татарстанский скульптор Фаниль Валиуллин.

Известно, что арт-объект «Яратам» решили включить в новый для Казани романтический турмаршрут по местам, который связаны, например, с историями любви Максима Горького, Льва Толстого и Габдуллы Тукая.

Для новых бронзовых фигур даже успели придумать легенду – если потереть часы на руке парня с цветами, то время расставания с любимым человеком сократиться.