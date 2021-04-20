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Здоровье20 апреля 2021 18:02

В Чувашии число смертей от коронавируса возросло до 1 323

В республике также за минувшие сутки выявили 46 новых случая заражения
Олег ЛУГОВОЙОлег ЛУГОВОЙ
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Всего с начала пандемии в республике коронавирус был найден у 23 676 человек.

Всего с начала пандемии в республике коронавирус был найден у 23 676 человек.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Чувашии число смертей от коронавируса возросло до 1 323. Так, по данным федерального оперштаба по борьбе с распространением инфекции, в республике на 20 апреля было зарегистрировано еще пять летальных исходов коронавируса. Кроме того, там также за минувшие сутки выявили 46 новых случая заражения. Всего же с начала пандемии в республике коронавирус был найден у 23 676 человек.

Тем временем, по данным регионального Минздрава, в Чувашии за последние три месяца наблюдается снижение темпов роста смертности от коронавируса. Например, в феврале и марте он ниже на 11% и 19,1% среднероссийского соответственно.

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